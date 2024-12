Stand: 09.12.2024 17:05 Uhr Fitness-Pfad in Güstrow nun am Wall geplant

Ein sogenannter "Trimm-Dich-Pfad" mit Fitnessgeräten für rund 52.000 Euro sollte ursprünglich in Güstrows Sumpfseewiesen (Landkreis Rostock) entstehen. Allerdings war der Bereich im vergangenen Winter und weit bis ins Frühjahr zum wiederholten Mal überflutet. Die Verwaltung hat deshalb zehn Alternativstandorte geprüft. Dabei wurde die Entfernung zum Markt und die Erreichbarkeit zu Fuß, mit dem Rad, dem Auto und dem Bus berücksichtigt. Den Zuschlag bekam nun der Standort am Wall zwischen Pfaffenbruch und Nachtigallenweg.

Zudem wird Güstrow den Radweg zwischen dem Schöninseler Weg bis zum Pfahlweg auf einer Strecke von 2,4 Kilometern mit einer Pflasterdecke ausbauen. Aktuell ist der Sandweg gerade im Winterhalbjahr nur eingeschränkt nutzbar. Über die fortführenden Wege ist er an den Radfernweg Berlin-Kopenhagen angebunden und damit auch von touristischer Bedeutung. Die Kosten für den neuen Radweg liegen bei 1,4 Millionen Euro.

