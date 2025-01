Stand: 14.01.2025 15:01 Uhr Fernwärmeleitung in Rostock Toitenwinkel beschädigt

Im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel ist eine Fernwärmeleitung beschädigt worden. Im Bereich des Bertha-von-Stuttner-Rings in der Nähe der Otto-Lilienthal-Schule trete Wasserdampf aus einer Baustellengrube aus, heißt es von den Stadtwerken Rostock. Die Leitung werde am Mittwoch den 15. Februar zwischen 8:00 und 16:00 Uhr repariert In der Zeit könne es in dem Bereich zu Einschränkungen in der Wärmeversorgung kommen, so die Stadtwerke.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock