Stand: 11.10.2024 07:14 Uhr Feierliche Immatrikulation: Rostock begrüßt neue Studierende

An der Universität Rostock werden die Erstsemester traditionell mit einer Festveranstaltung begrüßt. Fast 2.800 Studierende haben sich neu eingeschrieben. Rund 1.500 der frisch immatrikulierten Studierenden kommen aus Mecklenburg-Vorpommern, gefolgt von etwa 200 aus Brandenburg und 150 aus Schleswig-Holstein. Rund 200 sind internationale Studierende. Stark nachgefragt sind laut Universität die Studiengänge: Betriebswirtschaftslehre und Humanmedizin sowie Grundschulpädagogik. Es gibt auch einige neue Studienangebote: drei Masterstudiengänge in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Bauingenieurwesen und Medienbildung. Insgesamt sind in Rostock rund 12.500 Studierende eingeschrieben. Am Freitagnachmittag soll am Hauptgebäude der Universität ein Festumzug beginnen, der durch die Innenstadt zur Marienkirche führt. Dort sollen die Erstsemester unter anderem von Rektorin Prommer und Rostocks Oberbürgermeisterin Kröger begrüßt werden.

