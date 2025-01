Stand: 23.01.2025 10:55 Uhr Fahrkartenautomat am Bahnhof Laage gesprengt

In Laage (Landkreis Rostock) ist der Fahrkartenautomat am Bahnhof offenbar gesprengt worden. Ein Anwohner hatte am Mittwoch kurz vor Mitternacht die Polizei gerufen, nachdem er eine lautstarke Explosion im Bereich des Bahnsteiges gehört hatte. Nach Angaben der Beamten wurde sofort eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen eingeleitet. Es konnte aber kein Tatverdächtiger festgestellt werden. Trümmerteile des Automaten wurden in einem Umkreis von mehr als 30 Metern um den Tatort herum gefunden. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt. Auch fehlt die Geldkassette des Automaten. Ob der oder die Täter an das Bargeld gekommen sind, ist noch unklar. Für die Ermittlungen sind Zeugen befragt und zahlreiche Spuren sichergestellt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie besonders schweren Falls des Diebstahls.

