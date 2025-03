Stand: 07.03.2025 10:00 Uhr Fahrer verlässt sich auf Assistenzsystem und verursacht Unfall

Weil sich ein 39-Jähriger auf den Fahrassistenten seines BMW verlassen hat, ist es in Sanitz (Landkreis Rostock) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei ist der Berliner mit seinem Auto Donnerstagnachmittag in der Rostocker Straße von der Fahrspur abgekommen und über eine Verkehrsinsel samt Verkehrsschild gefahren. Nach eigener Aussage hatte der Mann zum Unfallzeitpunkt den autonomen Fahrassistenten eingeschaltet, bei dem das Fahrzeug von selbst lenkt. Vermutlich habe das System die Verkehrsinsel nicht rechtzeitig erkannt und erst Alarm geschlagen, als der 39-Jährige nicht mehr ausweichen beziehungsweise abbremsen konnte. Der BMW musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an Fahrzeug und Verkehrsinsel beträgt über 22.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

