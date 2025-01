Stand: 28.01.2025 17:51 Uhr FH Güstrow: Neuer Standort und neuer Name

Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege (FHöVPR) an der Behördenmitarbeiter, Justizbeamte und Polizisten für Mecklenburg-Vorpommern ausgebildet werden, behält ihren Sitz in Güstrow (Landkreis Rostock). Das hat das zuständige Innenministerium am Dienstag mitgeteilt. Die Hochschule bekommt aber in Schwerin eine Außenstelle für die Fortbildung von Landesbeschäftigten. Die demografische Entwicklung und die fortschreitende Digitalisierung in vielen Bereichen erfordere eine Weiterentwicklung, so Innenminister Pegel (SPD). Zu den damit verbundenen Kosten wurde nichts mitgeteilt. Ziel sei, eine hohe Qualität in Studium, Ausbildung und Qualifizierung sicherzustellen. Zudem solle das Hochschulmarketing verbessert werden, um mehr Nachwuchskräfte zu gewinnen. Dazu gehöre auch eine Vereinfachung des Namens, der künftig "Hochschule für den öffentlichen Dienst" laute.

