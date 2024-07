Stand: 31.07.2024 11:21 Uhr Erstmals seit März wieder mehr Arbeitslose in der Region Rostock

Die Arbeitslosenquote in der Region Rostock ist wieder gestiegen. Im Juli liegt sie bei 6,7 Prozent und damit um 0,2 Prozentpunkte höher als im Vormonat. Dass liege daran, dass sich wie jedes Jahr viele Schulabgänger zunächst arbeitslos melden würden. Zum Quartalsende liefen auch viele Verträge aus, heißt es von Rostocks Arbeitsagentur-Chefin Anke Diettrich. Auch im Vergleich zum Vorjahr sind in der Region die Zahlen leicht angestiegen. Dennoch hat der Landkreis Rostock mit 5,9 Prozent weiterhin die niedrigste Arbeitslosenquote im Land, in der Hansestadt liegt sie bei 7,5 Prozent. Derzeit sind in der Region mehr als 14.700 Frauen und Männer ohne Job. Rund 4.500 Stellen sind offen. Der Endspurt am Ausbildungsmarkt habe begonnen, so Diettrich. Jugendliche ohne Ausbildungsplatz könnten sich bei der Berufsberatung melden. Mehr als 860 Ausbildungsplätze gibt es noch. Die meisten als Kaufmann oder -frau im Einzelhandel, als Fachkraft in der Lagerlogistik und als Verkäuferin beziehungsweise Verkäufer.

