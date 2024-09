Stand: 27.09.2024 08:29 Uhr Erster Cannabis-Club in Rostock erhält Genehmigung für Anbau

Nach der Cannabis-Teillegalisierung in Deutschland dürfen Vereine eine Genehmigung für Cannabis-Anbau beantragen. Nun hat auch der Club "Green Generation" aus Rostock eine Genehmigung erhalten. Das sagte Stephan Goltermann, Direktor des zuständigen Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei. Damit ist der Club die erste Cannabis-Anbauvereinigung in der Hansestadt und die zweite in Mecklenburg-Vorpommern. In Greifswald hat bereits ein Verein eine Genehmigung. Ein weiterer Club in Greifswald darf auf eine baldige Genehmigung hoffen. Seit Juli dürfen nicht kommerzielle Anbauvereinigungen mit bis zu 500 Mitgliedern eine Erlaubnis beantragen. Ist diese erteilt, folgen regelmäßige Kontrollen.

