Unbekannte haben in Güstrow (Landkreis Rostock) ein Mehrfamilienhaus mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert. Die Tat ereignete sich mutmaßlich in der Nacht auf Freitag. Die Täter beschmierten die Eingangstür sowie die Wand des Hauses in der Rostocker Chausee mit insgesamt drei Hakenkreuzen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 500 Euro.

Der dritte Vorfall in zwei Wochen

Auch am Donnerstag wurden in Güstrow die Briefkästen eines Mehrfamilienhauses mit fremdenfeindlichen beziehungsweise verfassungsfeindlichen Äußerungen und Symboliken beschmiert. Außerdem wurde die Hausklingelanlage beschädigt, berichtet die Polizei. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der Volksverhetzung des sowie der Sachbeschädigung. Erst vor knapp zwei Wochen hatten bislang unbekannte Täter ebenfalls in Güstrow nachts Hakenkreuze an ein Mehrfamilienhaus gesprüht. Als Bewohner Geräusche hörten und heraussahen, wurde ein Stein durch ein Fenster geworfen.

