Erneut Fahrkartenautomat im Raum Güstrow aufgebrochen

Diesmal versuchte der Täter am Haltepunkt Mistorf den Fahrkartenautomaten aufzubrechen. Kurz vor Mitternacht erreichten die alarmierten Einsatzkräfte Mistorf und entdeckten ein Loch im Automaten. Bereits am frühen Mittwoch Morgen wurde am Bahnhof Priemerburg in Güstrow (Landkreis Rostock) ebenfalls ein Automat völlig zerstört. Dort versuchte ein Unbekannter mit einem Schneidwerkzeug an die Geldkassette zu gelangen. Die durch die Notfallleitstelle in Berlin alarmierte Streife sah den mutmaßlichen Täter noch flüchten, konnten ihn aber nicht mehr fassen. Der Unbekannte hatte es offenbar nicht geschafft an das Geld zu kommen. Ob beide Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Die Bundespolizeiinspektion Rostock sucht Zeugen und Hinweise.

