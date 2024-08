Stand: 17.08.2024 09:55 Uhr Enduro-Szene trifft sich in der Teterower Bergring-Arena

Gleich zwei Motocross-Hauptwettbewerbe stehen am Wochenende in Teterow an. Auf dem Bergring werden der ADAC Enduro-Cup und die Landesmeisterschaft von Mecklenburg-Vorpommern ausgetragen. Die mehr als 100 Fahrer müssen auf ihren Enduro-Maschinen eine zwölf Kilometer lange Runde insgesamt sieben Mal absolvieren. Dabei geht es über Hügel, durch Felder und auf die traditionelle Grasbahn der Bergring-Arena. Erstmals finden auch Wertungsläufe zum Norddeutschen Enduro-Jugendcup statt. Interessierte Zuschauer können die Fahrerlager besichtigen. Der Eintritt ist frei.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock