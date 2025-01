Stand: 19.01.2025 08:40 Uhr Elfjähriges Mädchen aus Sanitz vermisst

Seit Donnerstag, etwa 16 Uhr, wird die elfjährige Lina Sophie Herzog aus Sanitz (Landkreis Rostock) vermisst. Das Mädchen wurde zuletzt am Sanitzer Bahnhof gesehen. Es wird nicht ausgeschlossen, dass sie mit der Bahn Richtung Rostock oder Tessin gefahren ist. Lina Sophie ist etwa 1,50 Meter groß, schlank und hat lange dunkelblonde Haare, die sie meist offen trägt. Bekleidet ist das Mädchen vermutlich mit einer schwarzen Jacke, einem schwarzen Kapuzenpulli, einer blauen Jeanshose und weißen Schuhen. Wie die Polizei am Sonnabend-Abend mitteilte, soll die Schülerin außerdem einen türkisfarbenen "over ear"-Kopfhörer und eine dunkelblaue Bauchtasche von AIDA Cruises dabeihaben. An der rechten Hand soll sie mehrere, mit einem Stift aufgemalte Kritzeleien haben. Alle Suchmaßnahmen, inklusive eines speziellen Fährtenhundes, blieben bislang erfolglos. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock