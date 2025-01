Stand: 19.01.2025 14:04 Uhr Elfjähriges Mädchen aus Sanitz gefunden

Seit Donnerstag, etwa 16 Uhr, wurde eine Elfjährige aus Sanitz (Landkreis Rostock) vermisst. Am Sonntag konnte sie nach intensiven Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei wohlbehalten bei entfernten Bekannten gefunden werden. Die genauen Hintergründe würden derzeit im Rahmen weiterer Ermittlungen geklärt. Das Mädchen wurde am Donnerstag zuletzt am Sanitzer Bahnhof gesehen. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sie mit der Bahn Richtung Rostock oder Tessin gefahren ist. Bei der Suche kam auch ein spezieller Personen-Spürhund sowie Drohnen und Wärmebildkameras zum Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 19.01.2025 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock