Stand: 09.08.2024 13:06 Uhr Einstimmig gewählt: Altkalen hat neuen Bürgermeister

Zwei Monate nach den Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern gibt es in Altkalen (Landkreis Rostock) einen neuen Bürgermeister. Der Landwirt Frank Albrecht von der Altkalener Wählergruppe übernimmt das Amt. Er sitzt bereits seit mehreren Jahren in der Gemeindevertretung. Seine Vorgängerin, die Einzelbewerberin Renate Awe, hatte bei den Kommunalwahlen am 9. Juni nicht genug Stimmen bekommen, wurde also als Bürgermeisterin abgewählt. Um eine Fremdverwaltung durch den Landkreis Rostock zu vermeiden, hat sich Frank Albrecht am Donnerstag freiwillig für den Posten gemeldet. In einer offenen Abstimmung der Gemeindevertreter wurde er als einziger Kandidat einstimmig gewählt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock