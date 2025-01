Stand: 12.01.2025 09:29 Uhr Eines der größten Rechenzentren Europas in Dummerstorf geplant

Die Pläne für ein Rechenzentrum in Dummerstorf (Landkreis Rostock) nehmen Gestalt an. Wie der NDR aus informierten Kreisen erfuhr, könnte vor den Toren Rostocks eines der größten Rechenzentren Europas entstehen, das mit grünem Strom versorgt werden soll. Auch von einem eigens dafür zu errichtenden Umspannwerk ist die Rede. Die Abwärme, die durch das künftige Rechenzentrum entstehen würde, sei bereits in der aktuellen Wärmeplanung berücksichtigt worden, heißt es. Ende Januar wollen sich Investoren und Wirtschaftsförderer offiziell zur Ansiedlung äußern. Schon vor einem Jahr hatte ein Investor eine Teilfläche für das geplante Rechenzentrum in Nähe des Amazon Logistikzentrums erworben. Laut Dummerstorfs Bürgermeister Jürgen Sprank (CDU) ist das anstehende Genehmigungsverfahren die größte Hürde. Ausreichend grüner Strom für Großverbraucher, etwa zum Kühlen ein großen Anzahl von Servern, stehe zur Verfügung. Den produziere die Gemeinde im Überfluss, so Sprank.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 12.01.2025 | 08:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock