Stand: 03.01.2025 12:32 Uhr Einbruch in Rostocker Ärztehaus

Am Donnerstagabend hat ein Zeuge den Einbruch in das Ärztehaus in der Paulstraße gemeldet. Gegen 20:20 Uhr bemerkte er, dass im Gebäude die Türen gewaltsam geöffnet worden sind. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Täter noch im Haus befinden, wurde das Gebäude durch Polizeikräfte umstellt und durchsucht. Die Einbrecher waren nicht mehr im Gebäude, nachdem sie gewaltsam in mehrere Räume eingedrungen waren und durchsucht hatten.

Polizei sucht Zeugen

Der Kriminaldauerdienst übernahm die Spurensicherung vor Ort. Derzeit werden die Spuren ausgewertet. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die am Abend des 02.01.2025 im Bereich der Paulsstraße 48 - 55 verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 03.01.2025 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock