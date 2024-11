Stand: 15.11.2024 15:29 Uhr Einbrecher stehlen in Laage Werkzeug, Maschinen und Bauholz

In Laage (Landkreis Rostock) ermittelt die Kriminalpolizei nach einem Einbruch in eine Gartenlaube. Dabei sollen Unbekannte zwischen Mittwoch und Donnerstag in der Kolonie in der Rudolph-Harbig-Straße Werkzeug, Arbeitsmaschinen, Gartengeräte und Baumaterial gestohlen haben. Auch in der Breesener Straße in Laage sollen Diebe gewesen sein. Dort wurde laut Polizei zwischen dem zurückliegenden Wochenende und Mittwoch Bauholz im Wert von mehr als 800 Euro vom Parkplatz vor einem Wohnhaus entwendet. Für den Abtransport müssen die Täter ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger benutzt haben, heißt es. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

