Einbrecher erbeuten zehntausende Euro bei Güstrower Bäckerei

Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem es vermeintlich in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag zu einem Einbruch in ein Zentrallager einer Bäckereikette in Güstrow (Landkreis Rostock) gekommen ist. Einem Polizeisprecher zufolge haben die bislang unbekannten Täter Fenster und Türen von diversen Lagerräumen und auch ein Firmenfahrzeug aufgebrochen. Schließlich öffneten sie gewaltsam einen Tresor und entkamen mit den Tageseinnahmen mehrerer Bäckereien. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Eine Mitarbeiterin hatte am Sonntagmorgen den Einbruch bemerkt und die Polizei informiert. Der Kriminaldauerdienst hat umfangreiche Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden.

