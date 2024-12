Stand: 23.12.2024 05:14 Uhr Dutzende Autoreifen in Bützower Innenstadt zerstochen.

In der Innenstadt von Bützow (Landkreis Rostock) haben Unbekannte am vierten Adventswochenende die Reifen von mehreren Fahrzeugen zerstochen. Laut Polizei waren 23 Autos in der Innenstadt zwischen Leninplatz, Gartenstraße, Gödenstraße und Pferdemarkt betroffen. Der Schaden wird auf etwa 4.600 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Bützow ermittelt unter anderem wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können.

