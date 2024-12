Stand: 11.12.2024 18:03 Uhr Durchsuchung in chinesischem Restaurant in Rostock

Augenzeugenberichten zu Folge begann der Einsatz in dem chinesischen Restaurant auf der Holzhalbinsel am Dienstag gegen 14 Uhr. Das bestätigten Staatsanwaltschaft und Polizei auf Anfrage. Offen ist die Frage, ob die Durchsuchung wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung erfolgte. Das unterliege dem Steuergeheimnis, so eine Sprecherin. Es seien Unterlagen und digitale Daten sichergestellt worden. Ebenso seien die Restaurantmitarbeiter kontrolliert und vernommen worden, heißt es. Laut Zeugen dauerte der Einsatz bis in die Abendstunden. Festnahmen hat es nicht gegeben. Die Ermittlungen laufen noch.

