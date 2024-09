Stand: 05.09.2024 18:33 Uhr Dieselmotoren "rummeln" wieder im Rostocker Traditionsschiff

Etwa 13.640 Arbeitsstunden haben ehrenamtliche Techniker in den vergangenen fünf Jahren in die Reparatur von zwei Dieselmotoren im Maschinenraum des Traditionsschiffes gesteckt - und das mit Erfolg. Die zwei Hilfsdiesel des Typs 6 NVD 36-0 laufen wieder. Dadurch können Besucher des Museums den Maschinenraum des Schiffes nun wieder authentisch erleben. Die "MS Dresden", die früher als Frachtschiff diente, liegt schon seit vielen Jahren auf der Warnow am Rostocker IGA-Park als Museumsschiff. Der Maschinenraum des Schiffes ist zwar gut erhalten, doch die Motoren drehten sich schon 50 Jahre nicht mehr. An Vorführungstagen, die das Museum vorab bekannt gibt, ist es künftig möglich, die Motoren zu sehen, zu hören und auch zu riechen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 05.09.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock