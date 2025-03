Stand: 25.03.2025 16:39 Uhr Dieb bricht in einer Nacht zweimal in denselben Laden ein

In Rostock ist ein 36-jähriger Mann in der Nacht vom 23. auf den 24. März zweimal in denselben Laden eingebrochen. Zuerst brach er um kurz vor Mitternacht in den Elektronikladen in der Stadtmitte ein, ein weiteres Mal gegen 5.40 Uhr. Ein Zeuge beobachtete den zweiten Einbruch und rief die Polizei. Die Beamten sichteten Videomaterial und erkannten den polizeibekannten Dieb. Sie konnten den 36-Jährigen zu Hause antreffen und dort die gestohlenen Geräte sicherstellen. Der Tatverdächtige sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Die Ermittler prüfen, ob er auch für andere Delikte verantwortlich ist.

