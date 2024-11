Stand: 07.11.2024 12:44 Uhr Bützow gedenkt ehemaligen politischen DDR-Häftlingen

Das Rathaus und Krumme Haus in Bützow (Landkreis Rostock) stehen im Zeichen des Gedenkens an politische Gefangene des DDR-Staates. Zum Auftakt am Donnerstag gibt es vor dem Krummen Haus um 14.30 Uhr eine Gedenkveranstaltung für politische Häftlinge der DDR in Bützower Gefängnissen. Danach spricht Dr. Andreas Werner, Leiter des Grenzhus Schlagsdorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) über die Perspektiven der Aufarbeitung, mit anschließendem Gespräch. Der Tag endet mit einer szenischen Lesung über die Oktoberrevolution 1989. Am Freitag sprechen Zeitzeugen im Rathaus. Bis zur Wende litten in der Haftanstalt Regimegegner unter besonders harten Bedingungen. Das Bützower Häftlingstreffen findet bereits zum 20. Mal statt.

