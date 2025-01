Stand: 28.01.2025 16:42 Uhr Bützow: Kinder bekommen Geld für eigene Projekte

In Bützow (Landkreis Rostock) bekommen Kinder ab dem nächsten Jahr ein eigenes Budget von 10.000 Euro zur Verfügung gestellt. Das haben die Stadtvertreter auf ihrer Sitzung am Montag beschlossen. Ausgeben können sie das Geld für ihre eigenen Ideen und Projekte in der Stadt; im Rahmen des sogenannten Bürgerbudgets, das es schon in den vergangenen Jahren gab. Dies soll nun ab dem nächsten Jahr fortgesetzt werden. Dieses Mal sogar mit mehr Geld - den Einwohnern stehen dann 50.000 Euro zur Verfügung. Auch neu: Vorschläge dafür können jetzt nur noch jedes zweite Jahr bis 2030 eingebracht werden. Außerdem beschloss die Stadtvertretung den Bau eines Radweges vom Ziegelhofweg über die Warnow bis zum Andreassteig. Im Rahmen dessen soll auch die Ziegelhofwegbrücke neu gebaut werden. Zudem ist Holger Gardinger erneut zum Gemeindewehrführer der Feuerwehr ernannt worden.

