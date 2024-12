Stand: 01.12.2024 09:30 Uhr "Brot für die Welt": MV-Auftakt in Rostock

Mit einem Gottesdienst in der Rostocker Heiligen-Geist-Kirche ist am ersten Advent die diesjährige Spendenaktion des evangelischen Hilfswerks "Brot für die Welt" in Mecklenburg-Vorpommern gestartet. Eingeladen haben das Diakonische Werk MV und die Rostocker Heiligen-Geist-Gemeinde. Die 66. Spendenaktion steht in diesem Jahr unter dem Motto "Wandel säen". Ansatz der Diakonie ist es, nicht einfach nur Lebensmittel zu spenden, sondern vor Ort Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. "Noch immer hungern fast 800 Millionen Menschen weltweit. Damit können und dürfen wir uns nicht abfinden", sagt Landespastor Paul Philipps. "Vor allem Kinder brauchen eine Perspektive für die Zukunft und dazu gehört zuallererst eine gute Ernährung." Im vergangenen Jahr erhielt das Hilfswerk "Brot für die Welt" in Mecklenburg-Vorpommern rund 909.000 Euro Spenden und Kollekten und damit 162.000 Euro mehr als im Jahr zuvor.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock