Stand: 13.11.2024 09:17 Uhr Brennende Gartenlauben in Tessin

In Tessin (Landkreis Rostock) haben nach Polizeiangaben zwei Gartenlauben gebrannt. Die Feuerwehren Tessin und Cammin/Prangsdorf konnten verhindern, dass die Flammen auf angrenzende Stallungen und Zwingeranlagen übergreifen. Die dort untergebrachten Tiere wurden gerettet. Eine der Gartenlauben sei vollständig niedergebrannt, so ein Sprecher. In der zweiten Laube hätten die Flammen vor allem die Küche beschädigt. Beide Gebäude seien nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei prüft aktuell, ob das Feuer durch einen Kamin entfacht wurde. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindesten 10.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 13.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock