Brand im Ostseecamp Rerik mit einem Leichtverletzten

In Rerik hat es am Mittwochabend im Ostseecamp gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, ist dabei ein Ferienhaus am Haff in Brand geraten. Ein weiteres Haus und drei Wohnwagen wurden ebenfalls beschädigt. Ein Bewohner sei wegen einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Einsatzkräfte kamen von den Freiwilligen Feuerwehren in Neubukow, Bastorf, Kühlungsborn, Westenbrücke und Rerik. Der Einsatz sei gegen 21 Uhr beendet worden. Insgesamt waren 70 Kameraden im Einsatz. Die Ursache des Brandes werde noch ermittelt. Der Schaden wird mit rund 70.000 Euro angegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 11.07.2024 | 09:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock