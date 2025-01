Stand: 19.01.2025 11:20 Uhr Brände bei Teterow und in Güstrow

Beim Brand einer Scheune in Pampow bei Teterow (Landkreis Rostock) ist in der Nacht zum Sonntag ein Schaden von etwa 75.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Scheune in den letzten Jahren als Partyraum und Gästehaus genutzt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Einfamilienhaus verhindern. Die Brandursache ist unklar und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung.

In der Querstraße in Güstrow (Landkreis Rostock) stand in der Nacht ein Schuppen in Flammen. Nach ersten Ermittlungen haben Unbekannte eine gelbe Tonne angezündet und diese in einen verlassenen, teils verfallenen Schuppen geschoben, in dem sich Sperrmüllreste befanden. Der Schuppen brannte vollständig ab. Der Schaden wird von der Polizei als gering eingestuft. Ermittelt wird wegen Brandstiftung.

