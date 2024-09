Stand: 13.09.2024 07:27 Uhr Bis Mitte Oktober: Vollsperrung zwischen Güstrow und Strenz

Das Unternehmen Ontras Gastransport GmbH lässt an der Landesstraße 14 zwischen Güstrow und Strenz (Landkreis Rostock) eine Leitung verlegen. Die Arbeiten beginnen am Montag, 16. September, und sind voraussichtlich am 18. Oktober beendet. Die Verlegung erfordert die Vollsperrung des Streckenabschnitts. Der Verkehr wird über die L 142 vorbei am Energiepark auf die B 103 nach Güstrow und umgekehrt geführt.

