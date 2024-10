Stand: 16.10.2024 14:35 Uhr Bad Doberan nutzt Solarstrom von städtischen Dächern

Etwa die Hälfte des Stromverbrauches der Stadtverwaltung von Bad Doberan wird künftig über Photovoltaikanlagen auf Dächern städtischer Immobilien abgesichert. Auf der Mehrzweckhalle, dem Bauhof und drei Schulen erzeugen die Solaranlagen Strom. Das hilft sparen. Die so erzeugte Kilowattstunde koste die Stadt 24 Cent, aktuell zahle sie 30 Cent, sagt Bad Doberans Klimamanagerin Tina Michel. Den Bau der Anlagen haben die Stadt Bad Doberan, die städtische Wohnungsgesellschaft Ostsee Wohnpark und die Bürger-Energiegenossenschaft von Bad Doberan gemeinsam finanziert. Damit sind auch mehr als 100 Doberaner an den ersten Anlagen beteiligt. Insgesamt sind bis jetzt 260.000 Euro in das Projekt geflossen. Auf den Schul-Dächern sei noch Platz für weitere Solarmodule, die im kommenden Jahr montiert werden sollen, so Michel weiter.

