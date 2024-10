Mit Solaranlagen: Bad Doberan erzeugt Strom für städtische Gebäude

Stand: 16.10.2024 15:41 Uhr

In Bad Doberan werden mehrere städtische Gebäude von nun an mit umweltfreundlich erzeugtem Strom versorgt. Am Mittwoch sind Photovoltaikanlagen auf fünf Gebäuden ans Netz gegangen.