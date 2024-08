Stand: 22.08.2024 10:17 Uhr Bad Doberan feiert 140. Geburtstag von Schriftsteller Ehm Welk

In Bad Doberan (Landkreis Rostock) startet heute die Ehm-Welk-Woche zum 140. Geburtstag des Schriftstellers am 29. August. Zu seinen bekanntesten Werken zählt unter anderem "Die Heiden von Kummerow" von 1937. Ehm Welk wurde 1884 in der Uckermark geboren und hat seine letzten Jahre in Bad Doberan verbracht. Er war ein bedeutender Erzähler des 20. Jahrhunderts. Geplant sind in den kommenden Tagen Vorträge im Ehm-Welk-Haus in Bad Doberan, Lesungen, ein Besuch der Grabstätte des Autoren, ein literarischer Spaziergang durch das Ehm-Welk-Viertel in Bad Doberan sowie ein Gartenkonzert als Abschlussveranstaltung.

