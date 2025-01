Stand: 28.01.2025 15:38 Uhr Bad Doberan: Mehrere Straßen werden umfangreich saniert

In Bad Doberan (Landkreis Rostock) haben am Montag Arbeiten in gleich drei Straßen begonnen. Der Kollbruchweg erhält für rund eine Million Euro eine Asphaltdecke. Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) zeigte sich erfreut über den Baustart, weil die Vorbereitungen lange gedauert hätten. Auf mehreren Treffen konnten Anwohnerinnen und Anwohner ihre Ideen und Wünsche zur Gestaltung der Straße einbringen. Im Frühjahr 2026 soll der Kollbruchweg fertig sein. Schneller geht es in der Lindenstraße. Die Sanierung dauere bis November, so Arenz weiter. Dafür investiert die Stadt rund 1,1 Millionen Euro. Die Arbeiten werden abschnittsweise erfolgen, damit zumindest ein Teil der Parkplätze erhalten bleibt und Anwohnerinnen und Anwohner weiterhin zu ihren Häusern kommen. Der angrenzende Tempelberg wird ebenfalls erneuert, muss aber bis April voll gesperrt werden. Im Frühjahr wird der Plattenweg zum Buchenberg ebenfalls saniert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 28.01.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock