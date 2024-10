Stand: 25.10.2024 10:26 Uhr Auto im Wald bei Sanitz ausgebrannt

In der Nacht zum Freitag ist zwischen Sanitz und Dänschenburg (beides Landkreis Rostock) im Wald ein Auto ausgebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr Sanitz löschte das Feuer, das Fahrzeug brannte komplett aus. Es gehörte laut Polizei einem Ehepaar aus Gnoien. Das Paar hatte den Pkw vergangene Woche auf einem Großparkplatz in Bentwisch abgestellt und war dann verreist. Es wollte am Freitag sein Auto wieder abholen. Offenbar wurde der Wagen zwischenzeitlich gestohlen und schließlich angezündet. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 7.500 Euro.

