Stand: 05.07.2024 10:57 Uhr Auftakt HanseQueer-Kulturwochen in Rostock

Am Rostocker Rathaus werden heute Regenbogenflaggen gehisst - als Auftakt zu den HanseQueer-Kulturwochen. Das Motto der diesjährigen Veranstaltungsreihe: "Vielfalt tut gut". Bis zum 20. Juli lädt der Rostocker CSD-Verein zu Livemusik, Kino und Sport ein. Es gibt Podiumsdiskussionen rund um die Lebenswirklichkeit von Lesben, Schwulen, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen. Dabei geht es unter anderem um den Alltag von queeren Migranten, der gerade in den Sammelunterkünften kompliziert werden kann. Im Rosengarten ist außerdem ein Picknick geplant - zu dem ausdrücklich jeder eingeladen ist. Und am Ende steht, wie in jedem Jahr der Christopher Street Day, der Tag, an dem traditionell gegen Diskriminierung und Ausgrenzung demonstriert und ordentlich gefeiert wird.

