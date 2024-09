Stand: 05.09.2024 12:54 Uhr Rostock: Frau bei Straßenbahnunfall lebensbedrohlich verletzt

Am späten Mittwochvormittag wurde eine 89-Jährige bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn lebensbedrohlich verletzt. Als sie die Gleise vor dem Rostocker Südstadt Center überqueren wollte, übersah sie laut Polizei vermutlich eine einbiegende Straßenbahnbahn. Trotz Notbremsung habe die 21-jährige Straßenbahnfahrerin den Unfall nicht mehr verhindern können. Die Seniorin kam in ein Rostocker Krankenhaus. Die Straßenbahnfahrerin erlitt einen Schock und musste ebenfalls ärztlich versorgt werden. Mittlerweile gehe es ihr besser, so eine Polizeisprecherin. Durch den Unfall fuhren einige Straßenbahnen verzögert.

