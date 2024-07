Stand: 24.07.2024 16:27 Uhr A20 bei Sanitz: Autofahrer rast in Sicherungsanhänger

Ein Unfall hat am Mittwochvormittag für eine längere Vollsperrung auf der A20 bei Sanitz gesorgt. Laut Polizei war ein 42-jähriger Deutscher in Richtung Stettin auf einen Sicherungsanhänger gefahren, der auf der Fahrspur für eine Tagesbaustelle abgestellt war. Der Unfallfahrer kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Für die Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung war die A20 zwischen dem Parkplatz Speckmoor und der Ausfahrt Sanitz für rund zwei Stunden lang voll gesperrt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock