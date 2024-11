Stand: 04.11.2024 15:45 Uhr Thema Kunstfreiheit: "Peter Weiss Woche" startet in Rostock

Auf der Rostocker "Peter Weiss Woche" gehen Kulturschaffende der zentralen Frage nach, welche Rolle Kunst und Kultur im Kampf gegen Rechtsextremismus, Autoritarismus und Menschenfeindlichkeit haben. Von Montag bis Sonntag gibt es dazu eine thematische Ausstellung im Peter Weiss Haus. Sie zeigt bildlich-politische Werke der Rostocker Kunstszene. Um rechtpopulistische Propaganda, sinkende Fördermittel für Kunst und Kultur und offen rechtsextreme Gewalt in der Öffentlichkeit geht es laut den Veranstaltern bei einer Diskussionsrunde am Montagabend. Mittwoch folgt ein Erzähl- und Leseabend zum Thema Freiberuflichkeit bei Kreativen. Einen Gesprächsalon zur möglichen Verantwortung der Kunst in Bezug auf Politik lädt Künstlerinnen und Künstler am Donnerstagabend ein. Der Namensgeber der Themenwoche Peter Weiss war ein deutsch-schwedischer Autor, Maler, Grafiker und Filmemacher während und nach der Zeit des Nationalsozialismus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 04.11.2024 | 16:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock