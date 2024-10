Stand: 20.10.2024 06:49 Uhr Rostock: App soll neu zugezogenen Bürgern helfen

Mit der App "Integreat" bietet die Rostocker Stadtverwaltung jetzt allen, die neu in die Hansestadt kommen, eine Orientierungshilfe an. Darin enthalten sind Adressen und Anlaufstellen wie Behörden, Ämter, Nachbarschaftstreffs und Vereine. Dazu kommen Tipps und Tricks für den Alltag, gesetzliche Regelungen und Zuständigkeiten. Mit der App will die Stadt zur Integration von Menschen aus Deutschland und darüber hinaus beitragen. Die Inhalte lassen sich aktuell in sechs Sprachen anzeigen: Neben Deutsch und Englisch gibt es auch Arabisch, Farsi, Ukrainisch und Russisch. Die App hilft auch Rostockerinnen und Rostockern, die bereits hier wohnen und sich für die Integration engagieren, so die Stadtverwaltung. Die Idee stammt aus Augsburg und München. Mittlerweile gibt es "Integreat" in über 100 Städten und Landkreisen in ganz Deutschland.

