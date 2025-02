Stand: 28.02.2025 11:20 Uhr Arbeitslosenzahl in der Region Rostock steigt

Auch im Februar ist die Zahl der Arbeitslosen in der Region Rostock gestiegen. Ohne Job sind aktuell 15.790 Männer und Frauen - das sind 125 mehr als noch im Januar. Steigende Arbeitslosenzahlen seien typisch für den Jahresbeginn, so Anke Diettrich, Leiterin der Rostocker Arbeitsagentur. Ein Vergleich zum Vorjahr zeigt dennoch: Es gibt regional unterschiedliche Entwicklungen. In der Hansestadt ist die Arbeitslosenquote zwar leicht auf 8 Prozent gestiegen - im Landkreis aber innerhalb eines Jahres um 0,3 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent gesunken. Damit hat der Landkreis Rostock weiterhin die niedrigste Arbeitslosenquote in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Im Februar haben Arbeitgeber deutlich mehr frei Stellen gemeldet - der Bedarf liegt dennoch 13 Prozent unter dem Wert des Vorjahres. Derzeit gibt es knapp 3.900 offene Jobs - die meisten nach wie vor im Gesundheits- und Sozialwesen.

