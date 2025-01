Stand: 07.01.2025 05:47 Uhr Angetrunkener Autofahrer übersieht 12-jährigen auf Rad in Tessin

Bei dem Unfall wurde der Junge verletzt. Nach Angaben der Polizei überquerte er die Straße auf einem Zebrastreifen.

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Fahrrad ist am Montagnachmittag auf der B110 in Tessin (Landkreis Rostock) ein 12-jähriger verletzt worden. Laut Polizei wollte der Junge den Zebrastreifen in der August-Bebel-Straße überqueren und wurde offenbar von dem 63-jährigen Autofahrer übersehen. Bei dem Mann wurde ein Atemalkoholwert von 0,54 Promille festgestellt. Der Junge kam unter anderem mit Knieverletzungen ins Krankenhaus. Der Führerschein des 63-jährigen wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache übernimmt die Kriminalpolizei.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock