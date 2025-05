Stand: 17.05.2025 11:18 Uhr Pop Art, Tarnogrocki und Wende-Umbrüche: Neue Ausstellungen

Mehrere Ausstellungen werden in Rostock und im Landkreis Rostock am Sonnabend neu eröffnet. Das Kunstmuseum Schwaan ehrt den Künstler Otto Tarnogrocki anlässlich dessen 150. Geburtstages mit einer Jubiläumsausstellung. Der Maler wurde am 6. Juni 1875 geboren, im Laufe seiner Kunstausbildung hat er Franz Bunke kennengelernt, durch den er zu Malstudien nach Schwaan kam. Trotz verschiedener Wohnorte blieb Tarnogrocki Schwaan immer verbunden und wurde zum Mitgründer der Mecklenburg-Pommerschen Künstlervereinigung. Zu seinen bevorzugten Motiven gehörten nicht nur die Landschaft, sondern auch die See mit ihren Hafenszenen und Schiffen.

"Populäre Kunst" in Kühlungsborn

Moderne Kunst steht in der Kunsthalle Kühlungsborn im Fokus: In der neuen Ausstellung "Pop-Art & Moderne" werden unter anderem Werke von Andy Warhol, Armin Mueller-Stahl und Udo Lindenberg gezeigt. Die Kunstbewegung nutzt Motive aus dem täglichen Leben, ist oft grell und unverbindlich und nah an Konsumwerbung. Die Pop-Art als Kunstbewegung entwickelte sich in den 1950ern in Amerika und Großbritannien und hatte ihren Höhepunkt in den 1960er Jahren. Die Strömung wurde inspiriert durch die Konsum- und Popkultur des Westens und begann als Rebellion gegen die traditionelle Kunst.

Gesellschaftliche Änderungen im Foto-Vergleich

Eine neue Ausstellung in der Societät Rostock maritim trägt den Titel "Von heute auf morgen". So plötzlich hat sich nach der Wende für Menschen im Osten Deutschlands fast alles geändert. Der Fotojournalist Manfred Scharnberg hat diese harten Umbrüche Anfang der 90er Jahre eingefangen. Nun hat er erneut dieselben Orte in Mecklenburg-Vorpommern besucht: Schönberg, Rostock, Barth und Anklam. Entstanden sind zwei eigenständige Reportagen im Abstand von 30 Jahren, die einander gegenübergestellt werden. Statements einiger Protagonistinnen und Protagonisten können Besucher über das eigene Smartphone hören.

