Stand: 17.05.2025 07:30 Uhr Deutsche Beachsoccer Liga startet mit Rostocker Robben

Die Deutsche Beachsoccer Liga, die höchste Spielklasse im Strandfußball, startet am Wochenende in die neue Saison. Der erste von drei Spieltagen findet Sonnabend und Sonntag in München statt. Außerdem wird im Juni in Bremen und im Juli in Korbach gespielt. Auch die Rostocker Robben sind wieder mit dabei, als eine von neun Mannschaften. Die Hansestädter sind siebenfacher Deutscher Meister und wollen auch in diesem Jahr wieder um die Beachsoccer-Krone mitspielen. Das Finalturnier mit vier Mannschaften wird am 16./17. August am Strand von Warnemünde ausgetragen.

Zweiter Rostocker Verein nicht mehr dabei

Viele Jahre hat auch der 1. FC Versandkostenfrei aus Rostock in der Deutschen Beachsoccer Liga mitgespielt. Die Strandfußballer kicken jetzt aber nur noch im Freizeitbereich. Zwei der Spieler haben sich für die Liga anderen Vereinen angeschlossen.

Spielplan Rostocker Robben

17.5. Beach Royals Düsseldorf (in München)

17.5. Bavaria Beach Bazis (in München)

18.5. Beach Boys Waldkraiburg (in München)

21.6. Hertha BSC Beachsoccer (in Bremen)

22.6. Hohensee United (in Bremen)

22.6. Real Münster (in Bremen)

12.7. Golden Goalers Korbach (in Korbach)

13.7. SV Merkur Beachsoccer (in Korbach)

16./17.8. Final Four Turnier in Warnemünde

