Stand: 05.08.2024 10:34 Uhr Amt genehmigt fünf Windräder in der Gemeinde Jördenstorf

Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg hat einen Windpark mit fünf bis zu 239 Meter hohen Anlagen in der Gemeinde Jördenstorf (Landkreis Rostock) genehmigt. Der entsprechende Bescheid kann von morgen bis zum 19. August auf der Internetseite des Amtes eingesehen werden. Widerspruch gegen den Genehmigungsbescheid ist dem Amt zufolge bis Mitte September möglich. Die Dresdner Betreiberfirma VSB Windpark Jördenstorf GmbH & Co. KG wurde vom Amt beauftragt, ein sogenanntes "Ersatzgeld für das Landschaftsbild" in Höhe von knapp 450.000 Euro zu hinterlegen. Wie es hieß, erlischt die Genehmigung, wenn nicht bis Ende Juli 2027 mit dem Bau der Windanlagen begonnen wurde.

