Stand: 19.01.2025 18:30 Uhr ATSV Güstrow steigt aus 2. Hallenhockey-Bundesliga ab

Der ATSV Güstrow hat in der 2. Hallenhockey-Bundesliga Ost am Wochenende zwei weitere Niederlagen hinnehmen müssen. Damit steht die Mannschaft von Trainer Sebastian Schröder als Absteiger fest. Am Sonnabend wurde zunächst das Heimspiel gegen Zehlendorf 88 mit 2:5 verloren. Am Sonntag folgte in der Sport- und Kongresshalle in Güstrow (Landkreis Rostock) ein 3:10 gegen den Berliner SC. Es war die achte Niederlage im achten Saisonspiel. Der ATSV bleibt punktlos Tabellensechster und damit Letzter. Da nur noch zwei Spiele zu absolvieren sind, der Tabellenvorletzte aber bereits neun Punkte entfernt ist, kann Güstrow das rettende Ufer nicht mehr erreichen und wird am Saisonende wieder in die Regionalliga Ost absteigen. Die letzten beiden Saisonspiele sind beim Mariendorfer HC (1.2.) und beim Tabellenführer Cöthener HC (9.2.).

