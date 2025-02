Stand: 12.02.2025 10:43 Uhr ATSV Güstrow: 20.000 Euro für neuen Clubraum

20.000€ aus dem Bürgermittelfonds des Landes kann der "Arbeiter- Turn- und Sportverein Güstrow e.V." (Landkreis Rostock) in die Modernisierung seines Klubhauses stecken. Einen entsprechenden Bescheid hat Landessportministerin Stefanie Dreese (SPD) übergeben. Der Verein sei eine Hockeyhochburg und bietet Training vom Kita-Alter bis hin zu Senioren. Die finanziellen Mittel aus dem Bürgerfonds des Landes fließen in die Renovierung des Mehrzweckraumes des Vereins, um diesen für eine Vielzahl von Vereinsaktivitäten nutzbar zu machen. Neben einer neuen Möblierung des ursprünglich in Eigenleistung erbauten Raumes soll auch eine kleine Küchenzeile dafür sorgen, dass gemeinschaftliche Aktivitäten und Projekte für die Region umgesetzt werden können. Dreese sagte bei der Übergabe, sie hoffe, dass auch die Schnuppertrainings, die im Vereinshaus angeboten werden, künftig zu noch mehr Zulauf führen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock