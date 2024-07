Stand: 25.07.2024 05:00 Uhr A20 bei Dummerstorf nach Unfall gesperrt

Nach einem Unfall bei Dummerstorf am frühen Donnerstagmorgen ist die A20 in Richtung Stettin gesperrt. Nach Angaben der Polizei sind zwei Autos zusammenstoßen. Dabei wurden drei Personen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit werden Trümmerteile von der Fahrbahn geräumt. Wie lange die Sperrung andauert, ist nicht bekannt.

