Stand: 26.11.2024 15:15 Uhr A19: Sperrung der Anschlussstellen Laage

Weil an der neuen Brücke über die A19 noch einige Restarbeiten zu erledigen sind, müssen die Auf- und Abfahrten Laage (Landkreis Rostock) am Mittwoch und Donnerstag zeitweise voll gesperrt werden. Wie die Autobahn GmbH mitteilte, können am Mittwoch zwischen 9 Uhr und 15 Uhr die Auf- und Abfahrten Laage in Fahrtrichtung Rostock nicht genutzt werden. Am Tag darauf sind im gleichen Zeitraum die Auf- und Abfahrten in Fahrtrichtung Berlin betroffen. Umleitungen sind ausgeschildert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 26.11.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock