Stand: 13.03.2025 06:00 Uhr 67. Springertag beginnt in Rostock

In der Rostocker Neptunschwimmhalle beginnt am Donnerstag der 67. Internationale Springertag. Teilnehmer aus 17 Nationen haben für die Traditionsveranstaltung gemeldet. Vom gastgebenden Wasserspringerclub Rostock sind drei Sportler mit dabei. Jette Müller startet vom Drei-Meter-Brett und beim Team-Event, Ole Rösler und Espen Prenzyna gehen einzeln und synchron vom Turm an den Start. Nachdem russische Sportler zuletzt wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine nicht teilnehmen durften, sind dieses Mal zwölf Springerinnen und Springer aus Russland dabei. Sie starten unter neutraler Flagge. Der Springertag beginnt mit Vorkämpfen und der Eröffnungsfeier. Von Freitag bis Sonntag fallen jeweils drei Entscheidungen. Insgesamt starten 86 Sportler. Sie sind wegen der Streiks an den Flughäfen teilweise verspätet eingetroffen. Wegen des Streiks im öffentlichen Nahverkehr befürchten die Organisatoren deutlich weniger Zuschauer.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 13.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock