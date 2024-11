Stand: 22.11.2024 16:44 Uhr 50.000 Euro für das Rostocker historische Feuerlöschboot

Der Betreiberverein des historischen Rostocker Feuerlöschbootes FLB 40/3 hat 50.000 Euro Fördermittel vom Land bekommen. Das Geld ist für die Jugendarbeit der Crew gedacht. Vereinschef Thomas Wilde blickt für sein Team auf ein erfolgreiches Jahr zurück. So sei es gelungen, das Schiff im 40. Jahr seiner Indienststellung durch tausende Stunden ehrenamtlicher Arbeit der Vereinsmitglieder und dank vieler Spenden aus der Wirtschaft komplett zu überholen und damit dem Boot die Seetauglichkeit zu garantieren. Außerdem habe das FLB 40/3 bei zahlreichen Anlässen für die Hansestadt Rostock Flagge gezeigt, etwa bei der Hanse Sail, bei der Begrüßung von Kreuzfahrtschiffen oder bei caritativen Einsätzen z.B. zugunsten krebskranker Kinder, so Wilde.

Zukünftig sollen an Bord des historischen Löschbootes in Zusammenarbeit mit der Seefahrtschule Warnemünde auch angehende Kapitäne Sicherheitstrainings absolvieren. Das Boot wurde im Oktober 1983 in Dienst gestellt und vor vier Jahren von einem Traditionsverein vor der Verschrottung bewahrt worden. Seit April des Jahres liegt das 40 Meter lange auffallend rote Boot an der Pier der Neptunwerft in Warnemünde.

